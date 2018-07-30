Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hakemli e-dergi olarak yayımlanan Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü sayısı 'Bilimde idealist sapmalar' başlığıyla yayınlandı. Bilimin gerici ideolojilerin yayılmasına nasıl alet edildiğinin incelendiği dergiye internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından hakemli e-dergi olarak yayınlanan Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin üçüncü sayısı yayınlandı. Üç ayda bir yayınlanan dergiye BAA’nın internet sayfası üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

'BİLİM, BİLİMSEL OLMAYANI SAVUNABİLİR Mİ?'

İki dosya konusuna yer veren derginin bu sayısında “Bilimde İdealist Sapmalar” başlığında bilimin içinde bulunduğumuz dönemde gerici ideolojilerin desteklemesi ve yayılması için kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

Bilimin, bilimsel olmayanı nasıl savunabileceğinin sorgulandığı dosyada Recep Özgür Taşkent ve Ezgi Altınışık insanlarda ırk kavramının genetik bilimi açısından boşluğuna işaret ediyor. Erhan Nalçacı’nın tarih içinde ırkçılık, öjeni ve Sosyal Darwinizm'in toplumsal arka planını incelediği yazısında gerici bir paradigmanın bilim insanlarını nasıl yüzlerce yıldır esir aldığı anlatılıyor. Nevzat Evrim Önal’ın "insan doğasının bencilliğini" sorguladığı yazısı ve İlker Belek’in "Halk Sağlığında İdealist Sapmalar" adlı incelemesi dosyanın diğer başlıkları arasında.

DOSYA KONUSU: STEPHEN HAWKİNG

Mart ayında yaşamını yitiren fizikçi Stephen Hawking’e ayrılan ikinci dosya konusunda Hawking'in teroik fizik çalışmalarındaki rolü, popüler bilime katkıları ve hastalığına rağmen üretimlerini sürdürme ısrarı ele alınıyor.

Hasan Karabıyık’ın Stephen Hawking'i değerlendirdiği yazısının yer aldığı dosyada Mehmet Ali Olpak, burjuva aydınlanmacılığı başlığında geçen yüzyılın önemli fizikçilerine ilişkin bir yöntem tartışması başlatıyor. Dosyada Hawking'in en popüler kitabı olan "Zamanın Kısa Tarihi" hakkında bir tanıtım yazısı Gün Günal tarafından hazırlandı.

Dosya konularına ek olarak, önceki sayılarda başlatılan Sovyet ziraatçı Lisenko üzerinden yürütülen tartışmalar bu sayıda Gizem Batı Ayaz, Özge Şahin ve Umur Ayaz'ın epigenetik uygulamalarının tarım pratiğindeki yerini incelediği makalesi ile devam ediyor. Gericilik döneminin bir işareti haline gelen aşı karşıtlığını ise Ahmet Soysal tarafından ele alıyor.

Iraz Akış, İlker Belek‘in aydınlanma mücadelesinde önemli bir boşluğu dolduran “Din Bilim Felsefe: Aklın Dogmayla Savaşı” adlı kitabını tanıtıyor.

Derginin söyleşi kısmında ise aynı zamanda Yunanistan Komünist Partisi’nden milletvekili olan Midilli adasından bir deprem uzmanı olan Stavros Tassos’u tanıtılıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Ürkmez’de düzenleyeceği yaz okulu etkinliğinde “Tarih boyunca bilimsel dünya görüşünün gelişimi” başlığında pek çok sunum ve etkinlik gerçekleştirecek.

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