Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin bu yılki 3. sayısı yayınlandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin yayın organı olan Madde, Diyalektik ve Toplum'un (MDT) ikinci cilt üçüncü sayısı yayınlandı. Bu sayıyla birlikte kendi alanında hakemli bilimsel dergi olarak çıkartılan MDT, sekizinci sayıya ulaşmış oldu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin yayın organı olan Madde, Diyalektik ve Toplum'un (MDT) ikinci cilt üçüncü sayısı yayınlandı. Bu sayıyla birlikte kendi alanında hakemli bilimsel dergi olarak çıkartılan MDT, sekizinci sayıya ulaşmış oldu.

Bilim felsefesinden bilim tarihinin çeşitli konularına zengin bir içerikle çıkan bu sayı okurlara aşağıdaki sunuşla ulaştırıldı:

Sevgili Okurlarımız,

Yaz sıcağının ortasında Madde, Diyalektik ve Toplum'un ikinci cildinin 3. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda hacmi çok geniş olmasa da çeşitli başlıklarda dosyalar hazırladık.

İlk kez “Bilim Felsefesinde İdealizm” dosyasını açıyoruz. Biliyorsunuz MDT’de açılan bir dosya kapanmıyor ve sayılar boyunca yeni katkılarla zenginleşerek ilerliyor. Bu dosya ile geniş bir konu olan “Bilim Felsefesinde İdealizm” başlığına bir giriş yapmış oluyoruz.

20. yy’da bilim felsefesi alanında Marksizme karşı sermaye sınıfının birçok çaplı felsefeciyi kullanarak bir tahkim sağladığını biliyoruz. Bundan sonraki sayılarda da bu tahkimi deşifre etmeye çalışacağız. Bu sayıda iki makale sunuyoruz. Bunların ilki Sercan Kabakçı tarafından yazıldı ve Popper’ın “Yanlışlamacılığı”nı inceliyor, diğeri ise Mehmet Ali Olpak’ın Lakatos üzerine yazdığı eleştiri yazısı. Bu yazılarla Popper ve Lakatos konularını bitirdiğimizi asla düşünmüyoruz, daha önce belirttiğimiz gibi bir giriş yapmış oluyoruz.

İkinci dosyamız ise “Silah Sanayisi ve Bilim” ilişkisini irdelemek üzere yola çıkıyor. Bu sayıda ele aldığımız Güvem Gümüş Akay ve Erhan Nalçacı tarafından kaleme alınan Manhattan Projesi emperyalizm döneminin bilimine ışık tutuyor. Tarihimizin çok trajik bir olayı olan Çernobil eninde sonunda bir kazaydı, buna karşılık Manhattan Projesi taammüden bir kitle cinayetini andırıyor. Kıvılcım Başak Vural ise NATO ve Bilim ilişkisi üzerine yazdığı makalesinde bilimin nasıl karşı devrim ve savaş makinesinin hizmetine koşulduğunun tarihini anlatıyor.

Tarihte Bilim dosyasını da bu sayıda ilk kez açmış olduk. Bu dosyada tarihsel materyalist yöntemle bilim tarihinin belirli dönemlerine veya portrelere yer vereceğiz. Başlangıcı Damla Ülker’in Mendeleyev üzerine yazdığı derlemesi ile yapıyoruz.

Sovyetler Birliği’nde Bilim dosyamız ise ilk sayımızdan itibaren işlediğimiz bir konu ve henüz yolun başında olmamıza rağmen MDT’nin zaman içinde bu konuda bir referans kaynak olmasını amaçlıyoruz. Bu sayıda ise bu kalıcı temaya Tolga Binbay, Sovyetler Birliği’nde psikanaliz konusunu işleyerek önemli bir katkı yapıyor. Binbay bir yandan da önümüzdeki ciltte dosya konusu yapmak istediğimiz Sigmund Freud meselesine erken bir giriş yapmış oluyor.

Dosyalar dışında yer verdiğimiz iki yazıdan biri İnci Boyacıoğlu tarafından kaleme alındı ve kadına yönelik şiddette devlet politikalarını eleştiriyor.

Diğeri ise değerli bilim emekçisi Oğuz Tanındı ile yapılan ve okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir söyleşi. Bu söyleşi 26 yıldır büyük bir çabayla Türkiye’deki arkeolojik yerleşmelerin envanterinin çıkarılmasının hikayesi ne ve içeriğine ışık tutuyor.

Bu sayıdaki son dosyamız ise Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlık çalıştaylarına sunulan iki bildiriyi kapsıyor. Yavuz İrs’in Sovyetler Birliği’nde kentleşme üzerine yazdığı makalenin dikkatinizi çekeceğini sanıyoruz. Yazının değerlendirildiği hakem süreçlerinde Danışma Kurulu üyemiz Candan Badem’in yaptığı önemli katkılara ayrıca teşekkür ediyoruz.

Dosyanın ikinci yazısı ise, Güray Hatipoğlu’nun tarımda kullanılan gübreye bağlı yeraltı sularının kirlenmesi ile mücadelede sosyalizmin olanakları irdeleniyor.

Her sayıda yer verdiğimiz söyleşide ise Sovyetler Birliği’nin son döneminde fizikçi olarak yetişen ve uzun süredir Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Azerbaycan kökenli Prof. Dr. Ferid Salehli ile Sevgi Karadağ’ın yaptığı söyleşiye yer veriyoruz. Değerli hocamızın bütün görüşlerine katılmamakla birlikte söyleşinin bir döneme ışık tutan çok değerli bir belge niteliği taşıdığını fark edeceksiniz.

Her sayıdaki sabitlerimizden kitap tanıtımında ise değerli antropolog Metin Özbek’in Sapiens’ten Önce İnsan Vardı kitabını Özkan Öztaş tanıtıyor.

Dikkatli okuyucular fark etmiş olmalı, MDT Google Akademik tarafından taranmaya başlandı. Bu makalelerin ilgili akademisyenlerin dikkatine sunulması için önemli bir avantaj. Bunun için çaba göstermediğimizi, sadece akademik formatta bir dergi çıkardığımızı söyleyelim. Önümüzdeki yıl ise Tr-Dizin tarafından taranmak için başvuracağız.

Ancak MDT’nin görülürlüğünün artması ve mücadele ettiği alanda yer kaplaması için okurların çabasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Ekim ayında 2. cildin son sayısını sizlerle paylaşacağız. Bu sayının BAA Yaz Okulu’nun ana teması olan Engels ve Bilim olacağını şimdiden söyleyelim.

Nice sayılarda buluşmak üzere dostlukla

MDT Yayın Kurulu

MDT’nin bu sayısına derginin internet sitesinden ulaşılabilir.