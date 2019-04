Kara delik ilk kez görüntülendi

Beklendiği gibi astrofizik tarihine geçecek bir açıklama geldi ve evrenin en büyük gizemlerinden olan kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı. Araştırmacılardan Doeleman "Görülemez olanı gözlemledik" dedi, Dempsey fotoğrafı "Sauron'un Gözü"ne benzetti.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen "çığır açıcı sonucu" eş zamanlı 5 basın toplantısıyla açıkladı. İlk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi, bu gelişme "astrofizikte büyük gün" olarak nitelendirildi.

BREAKING: Black hole picture captured for first time in space ‘breakthrough’https://t.co/9g2C9Mr0x9

— The Guardian (@guardian) 10 Nisan 2019