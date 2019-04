Hamile balinanın midesinde 22 kilogram plastik bulundu

Hamile bir ispermeçet balinasının bedeni geçen hafta İtalya’daki Sardinya kıyılarına vurmuş şekilde bulundu. Ülkenin Çevre Bakanlığı ve kâr amacı gütmeyen sualtı yaşamı kuruluşu denizdeki plastik atıkların canlılara verdiği büyük zarara dikkat çekti.

Sardinya’nın turistik Porto Cervo bölgesinde kıyıya vuran ispermeçet balinasının bedeni 8 metre uzunluktaydı ve midesinde 22 kilogram plastik bulunuyordu. Üstelik dişi balina ölü bir fetüs taşıyordu. Yeterli düzeyde gelişkinliğe ulaşmış fetüs dişi balinanın ölmeden önce doğurmak üzere olduğunu gösteriyor.

SeaMe Grup başkanı Luca Bittau kıyıya vuran memelinin midesinde bulunanların “çöp poşetleri, balık ağları, olta ipleri, tüpler, markası ve barkodu hâlâ ayırt edilebilen sıvı çamaşır deterjanı poşetleri ve artık ne olduğu anlaşılamaz hale gelmiş bir sürü nesne” olduğunu belirtti.

Bittau, İtalya’nın kuzeyindeki Padua’da veterinerlerin yapacağı histoloji (doku bilimi) ve toksikoloji (zehir bilimi) testlerinden sonra balinanın ölüm nedeninin kesin olarak bilinebileceğini söyledi.

Balinanın ölümünü öğrenen İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook yorumunda “Hâlâ böyle ölümlerin önemli olmadığını söyleyen insanlar var mı? Benim için bu olaylar önemli ve önceliklidir” biçiminde düşüncelerini paylaştı.

Costa, "Yıllardır tek kullanımlık ürünleri tasasız bir şekilde yaygınlaştırdık, şimdi sonuçlarını ödüyoruz ve aslında her şeyden önce hayvanlar ödüyor" diye devam etti.

Bakan tek kullanımlık su şişesi, pipet, kulak çöpü, plastik çatal-bıçak gibi plastiklerin kullanımına 2021’de getirilecek yasal engellemeye de işaret etti. “İtalya bunu uygulamaya koyan ilk ülkelerden olacaktır” sözünü verdi.

2010 yılında yapılan bir çalışmada, 192 kıyı ülkesinin 275 milyon metrik ton (1 mt = 1000 kg) plastik çöp ürettiği ve bunun 4,8 ile 12,7 milyon metrik tonunun denizlere karıştığı tespit edilmiş. Bu denizel çöpler binlerce deniz memelisi, deniz kaplumbağası ve deniz kuşunun ölümüne sebep olmakta.

Hızla büyüyen bu çevre sorununu bireysel farkındalık ve kişisel özenle hafifletmeye çalışmak yerine bu soruna merkezi kararlar ve atık altyapı inşasıyla müdahale etmek gerektiği açık.

