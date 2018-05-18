Evrimsel biyologlar MEB'in hatalı testine dava açıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 'Kazanım Kavrama Testleri' adı altında yayımlanan testteki iki soruya dava açılıyor. Soruların birinin hatalı, diğerinin 'biyolojiyle alakasız' olduğunu savunan evrimsel biyologlar, Milli Eğitim'e dava açmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 'Kazanım Kavrama Testleri' adı altında yayımlanan testteki iki soruya dava açılıyor. Soruların birinin hatalı, diğerinin 'biyolojiyle alakasız' olduğunu savunan evrimsel biyologlar, Milli Eğitim'e dava açmaya hazırlanıyor.

37 numaralı "Kazanım Kavrama Testi"nin iki sorusundan birinin hatalı, diğerinin biyoloji bilimiyle ilgisiz olduğunu savunan evrimsel biyologların itirazı Evrim Ağacı adlı Twitter hesabında yer aldı. Paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından internet sitelerinde #Biyoloji dersi için verilen 37 numaralı "Kazanım Testi"nden iki soru... Biyolojide soracak soru kalmadı herhalde? İlk soru tamamen yanlış, ikinci soru biyolojiyle alakasız" denildi.

İşte o sorular: