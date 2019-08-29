Etiyopya'da 3,8 milyon yıllık insan fosili bulundu

Etiyopya'da 'MRD' adı verilen 3,8 milyon yıllık insan fosili bulundu. 'MRD' fosilinin modern insanın atalarından olan Australopithecus anamensis türüne ait olduğu ve insan evrimine ilişkin yeni veriler ortaya koyduğu belirtiliyor.

Etiyopya'da 'MRD' adı verilen 3,8 milyon yıllık insan fosili bulundu.

'MRD' fosilinin modern insanın atalarından olan Australopithecus anamensis türüne ait olduğu ve insan evrimine ilişkin yeni veriler ortaya koyduğu belirtiliyor.

Daha önce yalnızca diş ve çene fosillerinin bulunduğu Australopithecus türünün insan evrimine ilişkin sınırlı bilgiler verdiği, yeni bulgunun ise evrime dair "ezberleri bozacak nitelikte" olduğu ifade ediliyor.

Bir yetişkin insana ait olduğu belirtilen iskelette elmacık kemiklerinin ve çenenin önde, burnun yassı ve alnın dar olduğu tespit edildi.

Fosilin Sahelanthropus ve Ardipithecus türlerinin karışımına benzediğini belirten araştırmacılar, 'MRD'nin modern insana en yakın olduğu ortaya çıkan 'Lucy' adlı fosille aynı döneme ait olduğu, iki türün 100 bin yıla yakın bir arada yaşamış olma ihtimali üzerinde duruyor.