Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün bu yılki teması: Plastik kirliliğine karşı çözümün parçası olmak

11 Mayıs günü, çeşitli uluslararası doğa ve çevre anlaşması yapan kurumlar tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak adlandırılıyor. Bugün dolayısıyla yapılan etkinlik ve gözlemlerle kuşlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yaygınlaştırılıyor. Göçmen kuş gününün bu yılki teması, “Kuşları korumak: Plastik kirliliğine karşı çözümün parçası olmak” (Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution!).

Türkiye’nin de içine dahil olduğu göç rotası Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Rusya bölgelerini kapsıyor. Bu hat üzerinde su kuşlar, yırtıcı kuşlar ve karasal kuşlar olmak üzere yaklaşık 500 farklı tür göç ediyor. Üreme ve beslenme dönemlerine göre yazlık alanı ve kışlık alanı ayırarak ülkeler arası sınırları aşan kuşların toplam sayısı milyonları buluyor.

Bu büyük hareketliliği fark etmek ve kuş çeşitliliğini öğrenmek gündelik yaşamın daha sağlıklı akmasına yol açabilir. Örneğin kuşların göç sırasında yaşadığı tehlikeleri azaltmak için koruma stratejileri geliştirmek doğal denge için gerekli görünüyor.

Kuşların göç sırasında yaşadığı tehlikeler üç başlığa ayrılıyor. Birincisi plastik kirliliği, kuşların plastikleri yemesine veya hareketini engelleyecek biçimde vücuduna dolanması. İkincisi betonlaşma ve doğal nefes alanlarının bırakılmadığı kent mimarisi. Üçüncüsü ise yaygın, kontrolsüz avcılık.

Türkiye’de avlanma koşulları çok esnek ve insanlar ihtiyaçları için değil, “anlamsız” ve ziyan edici biçimde avcılık yapıyorlar. Buna karşı geçtiğimiz günlerde 27 örgüt bir araya gelerek “nesli tehlike altındaki kuş türleri”nin vurulmasının yasaklanması için bir çalışma başlattı. Merkez Av Komisyonu’na bilimsel çalışmaları veri alarak av planı oluşturması ve avcıların sıkı denetlemesi yönünde talepte bulunuldu. Kuş türlerinin nüfus büyüklükleri göz önüne alındığında elmabaş patka ve üveyik kuşlarını avlamanın yasaklanması gerektiğini belirtiyorlar.

