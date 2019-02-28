Diyanet personeline her gün yeni kadro

'Manevi danışmanlık' adı altında hastanelere, öğrenci yurtlarına, ceza infaz kurumlarına personel atayan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), atamaları meşrulaştırmak üzere pek çok yerde 'Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongre'leri organize ediyor. DİB'in bu adımına Ruh Sağlığı Meslekleri Platformu'ndan yanıt geldi.

Dini personel sayısını artırabilmek için her gün yeni bir adım atılıyor. 2011 Yılında gerçekleşen genel seçimler ile eğitim alanındaki dinselleşmenin önünü açılıp kuran kursu hocaları okullarda öğretmen yapılırken 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sağlık alanındaki dönüşümün miladı oldu. 2015 yılında hem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları yasallaştı ve hastanelere girdi hem de Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından “manevi danışmanlık” hizmeti başlatıldı.

Bu adımla DİB hastanelere, öğrenci yurtlarına, ceza infaz kurumlarına maneviyatı destekleme adıyla, yasal dayanağı ve bilimsel yeterliliği olmayan diyanet personelini “manevi” işler müdürü olarak atamaya başladı. Sağlık alanı uzmanlarına göre bu görevlendirme birçok yanlış uygulamaya sebep oldu ve ortaya çıkan sonuçlarla birlikte buna itiraz edildi.

KADROLAŞMAYA YENİ KILIF

Yükselen toplumsal karşıtlık üzerine, DİB atamaları meşrulaştırmak için arka arkaya “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongre”lerini gerçekleştirdi. Şu günlerde ise hukuki dayanağın üstünden atlamak için bir başka düzenlemeyle uğraşmakta ve yeni mesleki tanımlar türetme girişiminde bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte Manevi Danışmanlık Ulusal Meslek Standardı taslağı oluşturuldu. Böylece DİB kendi personelini “psikolog” olarak atamayı hedeflerken kabul görmesi için düzenlemeye çeşitli kılıflar uydurmakta.

Tüm bu gelişmelerin ardından, dün, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yer aldığı “Ruh Sağlığı Meslekleri Platformu” bir açıklama yaptı. Açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hem yanlışları hakkında bilgilendiren hem de gayri hukuki bu girişimi kabul etmeyeceğini ilan eden bir tavır yer almakta.

Açıklamanın sonuç kısmı şöyle:

Uluslararası standartlara aykırı olarak din görevlisini sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ele almak kabul edilemez. Bu durum, ruh sağlığı alanında sözde yeni meslekler türeterek ülkemizde incinebilir gruplara, çocuklara, gençlere, engellilere, ruhsal zorluk, ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir. Soruna temel çözüm mevcut ruh sağlığı meslekleri mensuplarına ait kadroların artırılması ve bilimsel ve nitelikli hizmet vermelerinin önünün açılması olmalıdır. Biz ruh sağlığı meslek dernekleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve MYK tarafından hazırlanan “Manevi Danışmanlık” meslek standardı taslağını kabul etmediğimizi, bu haliyle geçmesi durumunda toplum ruh sağlığı ve mesleki sınırlarımız adına yasal yollara başvuracağımızı kamuoyu bilgisine sunarız.

AKP seçimlerle barış çubukları yakmak istese de toplumu dinsel düzenlemelerle yönetme uğraşından geri adım atmıyor.