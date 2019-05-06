Bilim ve Aydınlanma Konferansları Mayıs programı açıklandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), bilim insanlarını ve bilimseverleri aylık olarak planlayıp düzenlediği konferanslarla buluşturuyor. Bilim insanlarının ve akademinin gündemini oluşturan konular kadar, güncel ve toplumun genelinin ilgisini çeken konular da konferans programında kendine yer buluyor. Mayıs ayında yapılacak konferansların konuları BAA tarafından duyuruldu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, bilim insanlarının, gerici iktidarın düzenli olarak tırpanladığı akademisyen kitlesi içinde yer alanların üretkenliğini kamçılayan, onları kendi alanlarında topluma ışık tutan aydınlar olarak harekete geçiren çalışma programıyla, toplumun bilimle kurduğu ilişkiye de anlamlı bir katkıda bulunuyor.

Bilim insanlarının ve akademinin gündemini oluşturan konular kadar, güncel ve toplumun genelinin ilgisini çeken konular da BAA çalışmalarında kendine yer buluyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), bilim insanlarını ve bilimseverleri aylık olarak planlayıp düzenlediği konferanslarla buluşturuyor. Mayıs ayında yapılacak konferansların konuları BAA tarafından duyuruldu.

İzmir, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de devam edeceği duyurulan konferans konuları şöyle belirlenmiş:

Cern: Kolektif Bilim, Yaygın Teknoloji

Felsefe, Bilim ve Aydınlanma

Türkiye'de uyuşturucu sorunu: Neden büyüyor? Nasıl önlenecek?

Konferanslarla ilgili BAA tarafından yayınlanan bilgilendirmeyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

1- CERN: Kolektif Bilim, Yaygın Teknoloji | Durmuş Ali Özdemir

7 Mayıs 2019, 19:300 | İzmir | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İnsan Manzaraları Salonu, Anafartalar Caddesi No:20 OS-KA Pasajı, Konak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Mayıs ayında İzmir’de gerçekleştireceği konferansta, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Ali Özdemir’in sunumuyla CERN'de yapılan parçacık fiziği çalışmaları bilimsel, teknolojik ve kolektif çalışma yapısı yönünden incelenecek, geleceğe dönük perspektif tartışılacak. Parçacık fiziği çalışmalarına dayalı yeni teknolojiler ile ilgili konuşulacak.

2- Felsefe, Bilim ve Aydınlanma| Örsan Öymen

17 Mayıs 2019, 19:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştireceği konferansta, konuşmacı olarak Işık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öymen katılacak. Konuşmasında, aydınlanmanın tanımı ortaya konarak uygarlık tarihi bağlamında, felsefe ve bilim alanındaki gelişmelerin, aydınlanma hareketiyle ilişkisi irdelenecek. Aynı zamanda felsefe ve bilim tarihindeki belli başlı gelişmelerin, aydınlanma hareketi üzerindeki etkisi ortaya konacak.

Dönem dönem kamuoyunda gündeme gelen madde kullanımı üzerine tartışmalar devam ediyor. Esrar, eroin, ekstazi, bali gibi maddelerin toplumda, özellikle de gençler arasında kullanımının artıp artmadığı tartışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda ise birçok ülke gibi Türkiye de, halk arasında bonzai, jamaika ve diğer adlarla yaygın olarak bilinen sentetik kannabinoid salgını ile karşı karşıya kaldı. Ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra madde etkisi altında ortaya çıkan dramatik tablolar gerek medyanın gerekse geniş kesimlerin konuya olan ilgisini arttırdı. Sağlık Bakanlığı verileri son 15 yıl içinde madde bağımlılığı ile ilgili tıbbi yardım arayışında bir artış olduğuna, özellikle 20-35 yaş arası genç nüfusta kullanımın dikkat çekici boyutlarda arttığına işaret ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen denetimli serbestlik uygulaması gibi uygulamalarda ise dosya sayısı azalmak bir yana sürekli artıyor. Tüm bu tartışmalar ve açıklamalar toplumda uyuşturucu madde kullanımının arttığına mı işaret ediyor? Eğer bir artış varsa tüm toplum eşit olarak mı etkileniyor yoksa Türkiye’de madde kullanımı sınıfsal bir görünümü mü sergiliyor? Kapitalizm ve kapitalist devletler hangi nedenlerle uyuşturucu sorununu çözemiyor?

Konu hakkında Bilim ve Aydınlanma Akademisi çatısı altındaki Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanlarının birlikte hazırladığı konunun Türkiye özelinde incelenerek güncel durumun ele alındığı 30 Nisan’da yayınlanan rapor, 19 Mayıs Eskişehir, 22 Mayıs İzmir ve 25 Mayıs İstanbul’da sunulacak.

Eskişehir

Cem Taylan Erden

19 Mayıs 2019, 18:30 | Eskişehir | Adımlar Kitabevi, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:17 (Adalar Migros karşısı), Tepebaşı

BAA Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı’ndan psikiyatrist Dr. Cem Taylan Erden katılacak.

İzmir

Tolga Binbay

22 Mayıs 2019, 19:00 | İzmir | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İnsan Manzaraları Salonu, Anafartalar Caddesi No:20 OS-KA Pasajı, Konak

BAA Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı’ndan psikiyatrist Dr. Tolga Binbay katılacak.

İstanbul

Ekin Sönmez

25 Mayıs 2019, 15:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

BAA Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı’ndan psikiyatrist Dr. Ekin Sönmez katılacak.