Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Aralık ayı konferansları: İzmir, Zonguldak, Antalya, Samsun

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Aralık ayı konferanslar dizisi devam ediyor. BAA bu ay çeşitli konu ve başlıklarla İzmir, Zonguldak, Samsun ve Antalya'da birer konferans düzenleyecek.

İlkin 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslar dizisine, Aralık ayında devam ediyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Aralık ayı etkinlikleri şöyle:

1- Necdet Bulut Bilimin Aydınlık Yüzü: 40. Yıl Anması | Aliz Rıza Aydın & Neşe Erdilek Bulut [Video Söyleşi]

8 Aralık 2018, 18:00 | İzmir | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İnsan Manzaraları Salonu, Anafartalar Caddesi No:20 OS-KA Pasajı, Konak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında, İzmir’de gerçekleştireceği konferansta, Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı olan Necdet Bulut’u hain bir saldırı sonucu yitirmemizin 40. yılında anacağız. Anayasa Mahkemesi Eski Ropörtörü Ali Rıza Aydın’ın konuşmacı olarak ve Necdet Bulut’un eşi Neşe Erdilek Bulut’un video söyleşiyle katılacağı, sevenlerinin, mücadele arkadaşlarının, bilime emek verdiği mesai arkadaşlarının, O'nu yeni tanıyan genç kuşaktan bilim emekçilerinin ve bilimin aydınlık geleceğine inananların bir araya geleceği bu konferansta, Necdet Bulut’un nasıl bir bilim emekçisi olduğu, bilime olan toplumcu bakış açısı, mücadeleci ve örgütleyici kişiliği ile kısa hayatına sığdırdıkları konuşulacak.

2- Bilincin Evrimi Üzerine Bir Deneme | Erhan Nalçacı

11 Aralık 2018, 18:30 | Zonguldak | TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Cad. No:19 Kat:6

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Zonguldak’ta gerçekleştireceği konferansa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı konuşmacı olarak katılacak. Konferansta, beynin gelişim sürecinde en ilkel halde sinir hücrelerinin nasıl organize olduğundan başlayıp farklı canlılarda ensefalizasyon katsayısının bize ne anlattığı, evrimsel süreçte beynin ve bilincin evriminin diyalektiğin yasalarıyla uyumlu olarak nasıl bir ilişki içinde yol aldığı üzerine konuşulacak.

3- Yapay Zeka | Uğur Bilge

16 Aralık 2018, 16:00 | Antalya | Antalya Tabip Odası Konferans Salonu, Meltem Mahallesi, Adem Tolunay Salonu, 3808 Sok. No:10, Muratpaşa

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Antalya’da gerçekleştireceği konferansa konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Bilge katılacak. Yapay zeka nedir, ileri teknolojinin geldiği noktada yapay zeka neye ve kime hizmet edecek, hayatımızı kolaylaştırabilecek mi, insanlığın önündeki problemlerin çözümüne nasıl bir katkısı olabilir gibi soruların yanıtlarına cevaplar aranacak.

4- Çok Kültürlülük ve Bilim Eğitimi | Özgür Taşkın

18 Aralık 2018, 18:30 | Samsun | Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No:109, İlkadım (Kılıçdede Tramvay Durağı karşısı)

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin, Aralık ayında Samsun’da gerçekleştireceği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Taşkın’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta, çok kültürlülük içerisinde bilim eğitimi nasıl olmalı üzerine konuşulacak.