Bilim ve Aydınlanma Akademisi Zonguldak'ta konferans gerçekleştirdi: Evrim Neden Çok Tartışılır?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Zonguldak’ta ikinci konferansını gerçekleştirdi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Zonguldak’ta düzenlediği ikinci konferans, 7 Mart 2019 tarihinde, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesinde, “Evrim Neden Çok Tartışılır?” başlığı ile gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen’in sunumu, katılan çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci tarafından büyük ilgi gördü.

Evrim tartışmalarının tarihsel sürecinin üzerinde durulan konferansta, evrim karşıtlarının tarih boyunca dinsel referanslarla hareket ettiği ve hiçbir zaman evrimin bilimsel temeli üzerinden bir argüman üretmemiş olduğu belirtildi. Evrim tartışmaları kapsamında, Sosyal Darwinizm gibi evrim karşıtı olmadığı halde gerici ve bilimsellikten uzak olan düşüncelerin de tarihsel arka planına değinilen sunumun sonunda, dinleyicilerden çok sayıda soru ve katkı geldi. Tartışma kısmında Türkiye’deki evrim tartışmaları, eğitim müfredatından evrimin çıkarılmasının sonuçları gibi konular öne çıktı, toplumsal alanda evrimi anlatmanın ve savunmanın mücadelesi verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Konferans, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Zonguldak Konferanslarının önümüzdeki aylarda devam edeceğine dönük bilgilendirmeyle sona erdi.