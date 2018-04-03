Aziz Sancar neyin reklamını yaptığının farkında mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı nükleer enerji tanıtım filminde Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Mersin-Akkuyu'da yarın temeli atılacak tartışmalı nükleer santralin reklam filminde, ABD-Türkiye vatandaşı bilim insanı Aziz Sancar da yer aldı.

İşletme ömrü 60 yıl olacak olan santrali Rusya'nın Rosatom şirketi kuracak.

YUKARIDAN EMİRLE HIZLANDIRILAN PROJE GÜVENLİ OLABİLİR Mİ?

Son 40 yıl içinde ABD, SSCB ve Japonya'da yaşanan nükleer kazalar, çevre kirliliği ve sağlık gibi endişeler neticesinde Almanya ve Japonya dahil birçok ülke nükleer enerjiden uzaklaşmaya başladı.

Almanya 2022'ye kadar nükleer santrallerini kapatmayı hedefliyor.

Türkiye hükümeti ise siyasi şov adına, kontrolünde olmayan ve tehlikesi sabit bir teknolojiyle oyun oynuyor.

Akkuyu Nükleer'in internet sayfasında teknolojinin güvenli olduğu vurgulanıyor. Ancak sürece dair basına yansıyan bir ayrıntı güvenlik endişelerini yeniden canlandırdı.

Başlangıç planına göre ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye girmesi gerekirken, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın isteğiyle bu tarih 2 yıl öncesine, 2023'e çekilmiş.

Böylesine hassas bir tesisin kuruluşunun siyasi şov adına %30 hızlandırılacak olması şaşkınlık yarattı.

AZİZ SANCAR: YENİ POP STAR

ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde çalışan Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya ödül aldığında, Nobel bilim ödülü alan ilk Türkiye vatandaşı olarak ülkede büyük popülerlik kazanmıştı.

Türkiye basınında o dönem, Sancar'ın Nobel ödülü verilen bilimsel çalışmalarını ABD'de gerçekleştirmiş olduğu işlenmedi. Türkiye biliminin en ciddi sorunlarından birinin Aziz Sancar'ın da parçası olduğu beyin göçü olduğu da yazılmadı.

Türkiye siyaseti ve kültür-bilim dünyası Aziz Sancar'ı ilahlaştırıldıkça, kendisi de pop star kimliğini benimsedi. Her konuda konuşmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl evrim konusunda "isteyen inanır isteyen inanmaz" demişti. Biyoloji kamuoyundan gördüğü tepkilerin ardındansa "evrim vardır" diyerek geri basmak durumunda kalmıştı.

NÜKLEER REKLAM FİLMİNDE NİYE OYNADI?

Ne yazık ki Sancar sağduyuya kavuşmuş görünmüyor.

Sancar, şimdi de Enerji Bakanlığı için çektiği reklam filminde oynuyor. Zor anlaşılır Amerikan şivesiyle, Rus nükleer teknolojisinin ne kadar önemli ve güvenli olduğunu anlatıyor.

Aziz Sancar DNA'da hasar tamiri ve günlük biyolojik ritim üzerine bilimsel çalışmalarıyla tanınıyor. Nükleer enerji ya da fizik üzerine bir arkaplana sahip değil. Bilim insanı kimliğiyle bu denli hassas bir konuda konuşması halkı yanıltma amacı taşıyor.

Reklamda Sancar'la beraber yer alan DNA molekülü görüntüleri ise iyice saçma. Çünkü Sancar'ın da çok iyi bildiği gibi, iyonlaştırıcı radyasyonun DNA üzerine tek bir etkisi var: DNA zincirlerini parçalaması ve kanser dahil türlü ölümcül rahatsızlıklara neden olması.

Nobel ödülü almak ne yazık ki iyi bir vatandaş olmanın garantisi değil. Bunun en iyi örneği, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri yüzünden işinden atılan DNA'nın yapısının kaşiflerinden James Watson.