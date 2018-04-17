Artık diş dolgusuna gerek kalmayabilir

Washington Üniversitesi'nde yeni geliştirilen bir diş tedavi yöntemi ile artık dolguya gerek kalmayabilir.

Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu diş minelerini onaran yeni bir yöntem geliştirildi. Yeni tedavi yöntemiyle birlikte tedavi maliyetinin oldukça düşeceği ve dolguya artık gerek kalmayacağı öngörülüyor.

Diş çürüğü tedavisinde maliyeti düşüren ve diş doktorlarının işini kolaylaştıran yeni bir yöntem geliştirildi.

Yöntem, yapı olarak dişleri oluşturan vücut proteinlerine benzeyen peptidleri içeriyor. Bu peptidler, tedavi edilmesi gereken dişin minesini onarıyor.

Washington Üniversitesi ekibi, diş minesinin oluşmasında önemli bir rolü olan amelogenin adlı proteinden elde edilen peptidleri kullanarak diş minesini tekrar mineralleştiren maddeyi oluşturmayı hedefliyor.

Araştırmacılar laboratuvarda test ettikleri peptidlerin 10 ve 50 arası mikrometre boyutunda yeni minenin oluştuğunu tespit ettiler.

Yeni yöntem tedavide kullanılmaya başladığı takdirde dolgu yöntemine gerek kalmayacak.

Yeni formülasyonun diş macunu gibi reçetesiz satılabileceği ve diş doktorları tarafından kullanılabileceği ifade ediliyor.

Washington Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve Ağız Sağlığı Bilimleri Bölümü'nden Prof. Mehmet Sarıkaya, peptidlerin sağladığı remineralizasyonun, mevcut diş tedavi yöntemlerine çok sağlıklı bir alternatif oluşturduğunu belirtti.