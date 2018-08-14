200 milyon yıllık uçan dinozor türü keşfedildi

ABD'de keşfedilen 200 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen kalıntıların, uçan bir dinozor türüne ait olduğu ortaya çıktı. Yeni keşfedilen türe 'Caelestiventus hanseni' adının verildiği duyuruldu.

ABD'nin Utah eyaletinde 200 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen yeni bir uçan dinozor (pterosaur) türüne ait kalıntılar bulundu. Keşif sırasında 18 bin adet kemik bulduklarını belirten Brigham Young University'den (BYU) Jeoloji Bilimleri Profesörü Brooks Britt, uçan dinozor türüne ait olduğu saptanan sürüngene “Kutsal Rüzgar” anlamına gelen “Caelestiventus hanseni” adını verdiklerini duyurdu. DÜNYANIN İLK UÇAN CANLILARI Keşfedilen dinozor türünün, Trias Devri boyunca yaşam sürdüğü tahmin edilen 30 uçan sürüngen türünden 65 milyon yıl daha önce yaşadığı düşünülüyor. Pterosaur türlerinin, dünyada yaşayan ilk uçan canlılar oldukları belirtiliyor. Oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olduğu belirtilen uçan dinozorların ait kalıntılara rastlamanın çok nadir görüldüğünü kaydediyor.